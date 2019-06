Toyota tiimipealik on valmis ülikogenud Latvala vahetama Soome supertalendi vastu? 

Eile kinnitas Toyota tiimipealik Tommi Mäkinen , et Ott Tänakuga on alustatud kõnelusi uue lepingu osas. Erilist kindlust ei saa tunda aga Jari-Matti Latvala, kelle ebastabiilsus võib talle töökoha maksta. Selgusetu on ka Kris Meeke´i tulevik, kogu trio senised kontrahtid lõppevad 2019. aastaga.

Lisaks kirjutas mainekas Suurbritannia portaal Motorsport News, et põhjanaabrite supertalent Kalle Rovanperä on Toyotaga liitumas. Tänavu kihutab 18aastane soomlane WRC 2 sarjas Škoda Fabiaga.

Noormehe mänedžer Timo Jouhki kinnitas, et Škoda on Rovanperäle andud loa lahkuda. "Pärast lõppevat hooaega on ta osalenud kõigil MM-rallidel. Ta on järgmiseks sammuks valmis," täpsustas Jouhki.