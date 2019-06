Tantsusport kinnitati ametlikuks olümpiaalaks 

Eesti Tantsuspordi Liit on WDSFi liige ja tegeleb Eestis tantsuspordi olümpia ettevalmistustega. Senini on ETSL tegelenud traditsioonilise tantsuspordi ehk Ladina-Ameerika ja standardtantsudega.

„Aeg on muutustega kaasa minna,“ kommenteerib uudist Eesti Tantsuspordi Liidu president Aune Past. „Eesti on traditsioonilises tantsuspordis maailma tipus, meil on valitsev maailmameisterpaar kümnes tantsus, meie sportlased võidavad maailma karikavõistluste etappe ja on WDSFi tulemuste tabelites kindlalt esikolmandikus.“