Rovanperä Toyotasse? Nooruki kaardilugeja virtuaalsilmad täitusid naerupisaratega 

Oktoobris 19. sünnipäeva tähistav Rovanperä tegi MM-sarjas debüüdi 2019. aastal ja on WRC2- või WRC2 Pro-klassis võitnud kuus rallit. Noormehe näol on tegemist Soome rallikuulsuse Harri Rovanperä pojaga.

Samal teemal WRC Toyota tiimipealik on valmis ülikogenud Latvala vahetama Soome supertalendi vastu? Et Kalle Rovanperä hakkas MM-sarjas sõitma sedavõrd noorelt, pole ime, et talle ennustatakse väga suurt tulevikku. WRC-autoga tal küll võistluskogemust pole, kuid Motorsport Newsi teatel ei takista see Toyotat teda palkamast. Rovanperä teeb nende andmeil 2020. aastal kaasa täishooaja.

Soomlase mänedžer Timo Jouhki kinnitas, et nooruki praegune leivaisa Škoda on Rovanperäle andud loa lahkuda. "Pärast lõppevat hooaega on ta osalenud kõigil MM-rallidel. Ta on järgmiseks sammuks valmis," täpsustas Jouhki.

Toyota pealiku Tommi Mäkineni sõnutsi pole diil veel kindlasti tehtud, kuid ta ei salanud, et piloodiga ollakse suhtluses. Selgus peaks saabuma sügisel. Rovanperäst on huvitatud ka teised WRC sarja tiimid, kuid Toyotat peetakse kõige tõenäolisemaks sihtpaigaks. Ilmselt peab talle ruumi tegema kaasmaalane Jari-Matti Latvala, päris muretu ei saa olla ka Kris Meeke.

"Kahjuks on mõlemad palju vigu teinud, nii et nende tulevik on lahtine. Mina ei teinud oma karjääri jooksul kunagi nii rumalaid apse nagu Jari-Matti (Sardiinias keeras auto üle katuse) või Kris Portugalis," sõnas Mäkinen.

Sealjuures tasub märkida, et Motorsport Newsis ilmunud artikli autoriks on David Evans. Tegemist on rallimaailma parima ajakirjanikuga, kes teatas näiteks mullu, et Toyota hangib Kris Meeke'i. Evans ei eksinud.