INTERVJUU | Andreas Laane: murdmaasuusatamise arendamiseks mõeldud energia on läinud valesse kohta, sest Mati Alaver valis kakluse 

„Pidev kaklus, mida vedas Mati Alaveri juhitud tiim, on olnud väga väsitav. Olen kaotanud palju sõpru, aga ka leidnud uusi. Aastatepikkune meedias kähmlemine on viinud fookuse sellelt, kuidas suusatamist arendada, rohkem sellele, kuidas meedias esineda. See aga pole teema, millega oleksin tahtnud või ka tulevikus tahaks tegelda,“ ütleb ta.