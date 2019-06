OOTAMATU: Markko Märtin sõidab Rally Estonial uue WRC-autoga! 

Ta tuleb starti M-Spordi tiimi autoga ja talle loeb kaarti Kristo Kraag. Mehed on varemgi koostööd teinud, esimest korda sõitsid eestlased koos 2010. aastal. Muide, Kraag on navigaator olnud ka Ott Tänakule.

Rally Estonia direktor Urmo Aava selgitas pressiteate vahendusel, et tema jaoks on Märtini ja Kraagi osalemine sama tähtis kui MM-sarja tiimide Eestisse tulemine. "Markko roll on Eesti autoralli arengus suur ja ootan huviga tema tagasisidet Rally Estonia katsete osas," lisas ta.