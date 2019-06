Tartu korvpallimeeskond hankis Hispaanias mänginud eestlase: usun, et ta on juba praegu koondise tasemel 

„Robertil on aeg end lahti mängida. Mul on üsna selge ülevaade tema seisukorrast, Hispaanias sai ta väga tugevaid trenne. Usun, et ta on juba praegu Eesti koondise tasemel,” hindas Tartu Ülikooli peatreener Priit Vene Valget. Viimane on 22aastane tagamees, kel pikkust 192 cm.