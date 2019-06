VAU: Cristiano Ronaldo mantlipärija eest pakutakse 126 miljonit eurot! 

Ründava poolkaitsja või ääreründajana mängiv Felix on Benficas olnud 2015. aastast. 2008-2014 kuulus ta Porto noortesüsteemi, kuid lasti sealt vabaks, sest talle heideti ette nõrka füüsist.

Benficas on 180 cm pikkune pallur tõestanud, et Porto lasi minema suure talendi. Möödunud hooajaks edutati ta Lissaboni klubi esindustiimi ja 26 liigamängus lõi ta 15 väravat. Tänavu tegi ta debüüdi ka Portugali A-koondises.

Seega pole ime, et mitmed Euroopa tippsatsid ihuvad Felixi peale hammast. Benfica kinnitas Portugali börsile (noteeritud firmana peavad nad teada andma muutustest, mis võivad aktsiahinda mõjutada - toim.) saadetud teates, et Madridi Atletico on nende juveeli eest pakkunud suisa 126 miljonit eurot.