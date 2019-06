VIDEO | KOHUTAV! Palliga piki pead saanud kaheaastase tüdruku aju sai vigastada 

Mäng toimus küll peaaegu kuu aega tagasi, kuid alles eile selgus, mis tüdruku tervisega juhtus. Pressiteates öeldi, et lapse kolju mõranes, muuhulgas sai vigastada tema aju. Praegu on tüdruk kodusel ravil, kuid peab võtma ravimeid.

Õnnetuse tõttu on mitu Põhja-Ameerika profiliiga tiimi öelnud, et uuel hooajal kasutavad nad veelgi suuremaid turvavõrke, et tagada fännide ohutus.