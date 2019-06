Tunnustatud ralliajakirjanik: Toyotal on olemas kõik, mida Tänak vajab. Aga see pole kodu... 

Evansi sulest 1. mail ilmunud lugu, kuidas M-Sport tahab väga eestlast taaspalgata, pani käima kuulujuttude virvarri. Kas Tänak pikendab Toyotaga lepingut? Või saab Malcolm Wilson, kes mängib piloodi karjääris nii tähtsat rolli, oma tahtmise?

Eelmisel MM-etapil Sardiinias tundus, et M-Spordi soovi täitumine muutub üha raskemaks, kirjutab Evans. "Aga siis kadus Tänakul punktikatsel roolivõim. Dani Sordo võitis, Andreas Mikkelsen jõudis poodiumile. Harva on üks ralli mänginud nii suurt rolli küsimuses, kes võib järgmisel hooajal kuhu minna."

Evans tunnistab, et tal pole ausalt öeldes aimugi, kuidas Tänak otsustab. Kui varem kaldus ajakirjanik M-Sporti naasmise poole, siis laupäeva õhtul (eestlane võitis kõik laupäevased kiiruskatsed ja võttis kindla liidrikoha - toim.) Sardiinias tundis ta sama kindlalt, et saarlane valib Toyota.

Jaapani autotootja tiimil on Evansi arvates olemas kõik, mida Tänak vajab. "MM-sarja suurim eelarve, üks paremaid taristuid, väga kiire ralliauto ja autotööstuse üks mõjukamaid mehi (Toyota juht Akio Toyoda - toim.) on vaid telefonikõne kaugusel. Aga Toyota pole kodu," ütleb žurnalist. Ta lisab, et M-Sport oli, on ja jääb Tänaku jaoks koduks.

On ju roolikeeraja ja firma omaniku Wilsoni suhe lähedane. "Tuleb vaadata vaid Tänaku filmi, et mõista, kui tugev nende suhe on. Alati, kui Ott kaljult alla kukkus, ulatas Malcolm talle abikäe." Evans usub, et kui Tänak oleks võitnud Sardiinias ja suutnuks triumfeerida ka Soomes, oleks eestlane igal juhul Toyotasse jäänud.

Samas on selge, et Tänaku otsus mängib sõitjate turul suurimat rolli. On ju teised MM-tiitli eest heitlevad piloodid Thierry Neuville ja Sebastien Ogier vastavalt Hyundais ja Citroenis järgmiseks aastaks paigas.

Eile teatas Evans, et järgmisel aastal saab Toyotaga MM-sarjas täishooaja kaasa teha Kalle Rovanperä. 18aastane soomlane lükkas küll sellised jutud ümber, kuid Evans on varemgi ülemineku-uudistega täppi pannud.