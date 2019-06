Vagiinas olev jalgpall tõi terrorirünnaku ohvritele kriitikalaviini 

Charlie Hebdo esikaanel on kujutatud vagiinas olevat jalgpalli. Juures on tekst: "Me sööme selle sel kuul ära.".

USA jalgpallikoondise poolkaitsja Samantha Mewis ütles Reutersile, et selliseid uudiseid ei taheta loomulikult näha. "Loodan, et läbi meie mängude saavad inimesed ajaga kaasa tulla ja mõista, et see, mis me teeme, on lahe. Me väärime kõvasti austust."

Pilti on nimetatud seksistlikuks ja rõvedaks ning sotsiaalmeedias on Charlie Hebdo tugeva kriitikalaviini alla sattunud.