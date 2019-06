VÄGEV SAAVUTUS! Vaid 15aastane tüdruk tegi Wimbledonis ajalugu 

Võidu teeb erilisemaks asjaolu, et kohtumisele eelneval päeval oli Geoff veel Floridas oma koolis kontrolltööd tegi. Teismelisest tüdrukust sai esimene 15aastane mängija põhiturniiril pärast Laura Robsonit 2009. aastal.

"Teadsin, et ma pole favoriit ja lihtsalt nautisin seda. Mul tõesti ei olnud mingeid ootusi," lausus Geoff, kes tahaks vastamisi minna kogenud kaasmaalase Serena Williamsiga. "Serena on põhjus, miks tennist mängin ja miks mu isa otsustas mulle reketi anda. Loomulikult ei huvita mind, kellega mängin. Mul on lihtsalt hea meel põhiturniiril olla, aga mulle meeldiks väga Serenaga väljakut jagada."