Jalgpall UKS SULETUD? Barcelona asepresident kinnitas, et tagasi tulla sooviva Neymariga läbirääkimisi ei peeta Toimetas Gerd Eston Sepp , täna, 10:14

Neymar võib küll tahta, aga Barcelona ei näita tema vastu mingit huvi üles. AFP/Scanpix

Viimasel ajal on palju juttu olnud Neymari naasmisest Barcelonasse ning brasiillane on ka tunnistanud, et sealt lahkumine oli viga. Uks on võib-olla tema selja taga jube suletud.