„Homoseksuaalid - põrgu ootab!“ Meeskonnast eemaldatud tippsportlase toetuseks on annetatud hullumeelne summa 

Usklikus perekonnas üles kasvanud Folau ei ole alati geisid kritiseerinud. 2015. aastal ütles ta lausa, et homofoobial pole spordis kohta. Kaks aastat hiljem sõnas ta: "Ma armastan ja austan kõiki inimesi sellistena, nagu nad on, kuid isiklikult ma geiabielu ei toeta."

Austraalia ragbiliit andis juba siis selgelt mõista, et sellised kommentaarid on kohatud. Folau aga vastas üllataval viisil. "Pärast minu sotsiaalmeedias tehtud postitusi on kirjutatud, et olen homofoob, aga see ei saaks tõest kaugemal olla. Toetan ka Bingham Cupi, mis on geidele mõeldud ragbivõistlus nii meestele kui naistele. Mul pole kellegi vastu foobiat."