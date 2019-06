HEA LOOS: Selgusid Kontaveidi ja Kanepi vastased Wimbledonis 

Kaia Kanepi (WTA 73.) vastaseks on 29 aasta vanune šveitslanna Stefanie Vögele (WTA 100.). Kahe omavaheliste kohtumise seis on viigis 1:1. 2011. aastal võitis Kanepi 6:2, 6:4, 2013. aastal Vögele 7:6 (6), 3:6, 8:6).

Eestlannad on erinevatel tabelipooltel, mis tähendab, et enne finaali pole tenniseväljakul kohtumine võimalik. Kontaveit pole viimasel ajal kuigi hästi mängiud, mis on tennisesõbrad murelikuks teinud, kuid tenniseekspert Margus Uba loodab, et see võib Anetile hoopis kasuks tulla.