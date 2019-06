Lisaks Tänakule tuleb Rally Estonial starti veel üks Toyota sõitja! 

Toyota rallitiimi boss Tommi Mäkinen on 26aastase jaapanlase arenguga väga rahul. "Takamoto on sel aastal väga suuri edusamme teinud. WRC2 sarjas sõidab ta järjest paremini ja stabiilsemalt. Selle pärast olemegi kindlad, et ta on valmis järgmiseks sammuks," lausus soomlane.

Katsuta oli mõistagi võimaluse üle õnnelik. "Tahaksin esmalt kõiki toetajaid tänada. Alates nelja aasta tagusest üleminekust ralli peale olen väga kõvasti töötanud, et tulevikus WRC sarjas maailmameistriks tulla. Nüüd saan ühe suure sammu edasi teha. See ei ole muidugi mu lõppeesmärk. Selleks, et unistus täita tuleb veel palju teha, aga olen kindel, et suudan seda."