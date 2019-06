Markko Märtin Rally Estonial osalemisest: see on Oti süü, ta käis mulle peale! 

Märtin on üheskoos Urmo Aavaga kõvasti vaeva näinud, et Rally Estoniat paremaks ja suuremaks teha. "See on päris uskumatu, kuidas etapp kasvab. Taristu on väga korralik ja teed nagu Soomes. Eesti teistes osades on ilmselt huvitavamaid teid, aga need on esinduslikumad. Eriti väikesed teed."