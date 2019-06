PAIGAS! BC Kalev/Cramo sai uue peatreeneri 

Pärast edukat mängijakarjääri (Štelmahers on kolmekordne Läti meister, kahekordne Balti liiga võitja, Poola, Sloveenia ja Leedu meister) 2009. aastal treenerikarjääri alustanud 44aastane mees on peatreenerina juhendanud lisaks Ventspilsile leedulaste BC Perlast, Pazvalyse Pieno Žvaigždesi, poolakate Slupski Czarni ning Läti klubi Valmierat. Lisaks on ta pikalt töötanud ka Läti koondise abitreenerina.

Eelmisel hooajal viis Štelmahersil Ventspilsi Eesti-Läti korvpalliliiga võitjaks, kui Tallinnas toimunud finaalis saadi 102:80 jagu Riia VEF-ist. Läti meistrivõistluste finaalseerias sai aga VEF mängudega 4 : 1 revanši.

"Läbirääkimised algasid Štelmahersiga eelmisel nädalal, aga pildile kerkis ta meie jaoks umbes kolm nädalat tagasi. Meil oligi üldse kaks kandidaati, lisaks Štelmahersile ka üks sloveen," sõnas BC Kalev/Cramo mänedžer Kaarel Sibul klubi kodulehe vahendusel.

Ta lisas: "Štelmahers on aastate jooksul jätnud meile treenerina väga hea mulje. Tema meeskonnad on mänginud süsteemset korvpalli ning ta on mehi suutnud ohjes hoida ja pannud tegema seda, mida peatreener ütleb.”

Abitreenerite nimed on praegu veel lahtised, sest kindlasti saab ühe abilise endale nimetada lätlasest peatreener. Sibula sõnul on võimalik, et ka uuel hooajal istub Cramo pingil kokku neli treenerit. Välistatud ei ole tema sõnul praegu veel mitte midagi.

Koostöös uue peatreeneriga hakkab ka meeskonna komplekteerimine. "Lõplikud otsused langetab muidugi Štelmahers, meie juhatuse poole pealt peame vaatama, et rahakott vastu peaks ja klubi eelarves püsiks," selgitas Eesti esindusklubi mänedžer järgnevate tegevuste kohta.