Jalgpall RAHA ON, VÄLISMAALE TAHAD? Libaagendid püüavad heauskseid jalgpallurihakatisi Karl Juhkami , täna, 22:15 Jaga: M

AEG SURUB TAKKA! „Homme võib olla juba hilja,“ oli üks põhilisi libaagentide fraase, millega ohvreid survestati. Vida Press

Laupäeva pärastlõuna. Väljas on 21 kraadi ning sina mängid rõõmsalt teises liigas jalgpalli. Võit või kaotus, vahet pole. Pärast kohtumist koju minnes põriseb järsku telefon. Kirjutajaks on keegi Martin, Tšehhist: „Tere! Näen, et oled andekas jalgpallur. Olen agent ja võin su välismaale aidata, aga selleks oleks kohe raha vaja.“