Jalgrattasport Rein Taaramäe Tour de France'ist: mingeid kõlakaid olen kuulnud, et mul on head šansid peale saada Toimetas Mart Treial , täna, 22:45

Rein Taaramäe. Aldo Luud

Profirattur Rein Taaramäe on kuulnud kõlakaid, et tal on head võimalused pääseda Total Direct Energie meeskonna koosseisus nädala pärast algavale Tour de France'ile. Tõde peaks selguma esmaspäeval.