ÜLLATUS: Milline on Venemaa tenniseässa Maria Šarapova uus kodu USAs? 

Üllatuslikult selgus, et maailma endine esireket on lähtunud Jaapani minimalismist ning tema kodu seintel ripuvad abstaktsed maalid.

Šarapova on kõik detailid ise peensusteni läbi mõelnud. "Mind tiivustas Jaapani arhitektuur ja minimalistlik esteetika," rääkis 32aastane sportlane. "Lapsepõlves polnud mul eriti palju asju. Minu jaoks on liigsete esemete vältimine tervise sünonüüm. Kui sa üht või teist asja eriti ei kasuta, on ta mittevajalik. Mulle meeldivad niisugused majad, kus tunned end samaaegselt nii seinte vahel kui ka tänaval."