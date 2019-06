NUMBRID EI VALETA! Red Bull peab järgmisena F1-sarja ülendama Jüri Vipsi 

See nädal on toonud Red Bulli noorsõitjate programmis kaasa endaga kaks olulist uudist. Alustame sellest hilisemast: Vipsi ulmeliselt hea sõit Austrias, kus ta tõusis kolmandalt stardikohalt peagi liidriks ja hoidis 20 ringi enda selja taga mehed, kes said kõik abi DRS-süsteemist. Murelikult võis keset kihutamist küsida, ega eestlane selle sangarliku sõiduga ometi oma rehve läbi küpseta, mis tähendanuks talle viimastel ringidel läbi võistlejaterivi langemist… Vips vastas küsimusele sõites eelviimasel ringil välja võistluse kiireima aja. Preemiaks tulid esimene võit ja magus õlapatsutus doktor Markolt.