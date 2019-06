TUBLI: Raul Must võitis Eesti sulgpallile ajaloolise medali 

"Esimeses geimis mängisin taktikaliselt hästi ja ülitasavägises geimis kaotasin lõpus. Peale seda oli nii tugev emotsionaalne langus, et ei suutnudki end enam kokku võtta. Need ameerikamäed, mis see nädal on emotsionaalselt olnud on jätnud oma jälje. Väsimus on meeletu ja poolfinaalis sai see otsustavaks," iseloomustas Must kohtumist.