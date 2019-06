Venemaa laskesuusataja süüdistab pikas võistluskeelus kuulsat vilepuhujat 

Tšernõšov pole andnud ühtegi positiivset dopinguproovi. "Mulle öeldi, et meie käsutuses on dokumendid, milles on kirjas, et te kasutasite keelatud aineid," rääkis pettunud sportlane uudisteagentuurile TASS. "Positiivseid proove pole, aga see neid ei huvita, lähtutakse kirjavahetusest."