LGBTQ aktivistiks hakanud NBA korvpallur mälestab oma mõrvatud õde: saan seista millegi eest, millesse ta uskus 

Bullock jagas Los Angeles Lakersile antud pikemas usutluses oma kogemusi LGBTQ kogukonnaga. Täpsemalt rääkis korvpallur oma transsoolisest õest, kes viis aastat tagasi mõrvati.

Tema õde, Mia Henderson oli algselt Reggie 3,5 aastat vanem vend, kes üles kasvades oma sugu muutis. Bullock tunnistas, et tal oli alguses sellest väga raske aru saada, kuid ajapikku harjus muutusega. "Seda ei aktsepteeritud täielikult ja ma ei olnud selles vallas ka teadlik, aga ma aktsepteerisin teda inimesena."

Bullock hakkab LGBTQ aktivistiks

Reggie ütles, et kuigi ta tahab seista terve LGBTQ kogukonna eest ja harida sellest väljaspool olevaid inimesi, on tal ka üks kindel eesmärk. Nende traagiliste rünnakute arvu vähendamine. Ta sõnas, et tunneb end kogukonda esindades mugavalt. "See on minu jaoks loomulik. Nagu korvpalli mängimine. Füüsiliselt ei saa tema keha siin olla. Minu keha on ja ma saan võidelda millegi eest, millesse ta uskus."

"Kui ta suri, siis tahtsin sellest kogukonnast rohkem teada saada ja tema tõelist elu mõista. Mu süda oli murtud. Tahtsin seista millegi suure eest. Kuigi me kaotasime tema, ei kaotanud me usku ja armastust ta südames, seega pean oma õe eest välja astuma," rääkis Bullock, kelle jalale on tätoveeritud ka tähed L, G, B, T ja Q.

"Mu õde armastas iseennast. Ta armastas seda, millesse uskus. Ta toetas igati oma sugulasi ja oli minu kaitsja. Vähim, mis ma teha saan, on oma platvormi kasutada. Ma ei olnud tema eluajal sellest kogukonnast teadlik, aga tugevus tuleb tema tõelise elu mõistmisest," lausus Reggie.