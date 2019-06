VIDEO | 10 AASTA PIKIM HEIDE! Rootsi kettaheitja on uskumatus hoos, Kupper teine 

Ka uue hooaja tippmargi püstitanud 26aastane rootslane teadis heite järel, et ketas lendab kaugele. "Tundsin kohe, et tuleb vähemalt 71-71.50 ja mul oli suurepärane tunne!" sõnas Stahl, kelle sõnul oli heide kahe aasta taguse rekordiga võrreldes tehniliselt palju parem.

"Olen stabiilselt 67-69 meetri peal. Kõrge tase ja stabiilsus on peamised. Täna oli korralik tuul ja palju pealtvaatajaid, vähemalt 500. Bottnarydskastetis on alati hea visata. Järgmine võistlus on kolmapäeval, 3. juulil Karlstad GP. Läheb lõbusaks," lausus muljetavaldava seeria teinud kettaheitja (68.76, 68.83, 69.71, x, 71.86, x)