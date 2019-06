UUED DETAILID: Politsei algatas firmaspordimängude korraldajate osas uurimise, austerlased eitavad süüd 

Orienteerumisrajal toimunud õnnetuse tõttu on manalateed läinud Erkki Liiv. Firmasport.ee kirjutab, et Erkki oli oma aktiivsusega eeskujuks kogu tiimile ja tema üle oleks uhke iga tööandja. Eesti Parima Rahvasportlase sarjas saavutas Erkki ülemöödunud aastal teise koha.

Kohalik politsei on algatanud uurimist, et välja selgitada, ega korraldajad kaudselt õnnetuses süüdi polnud. Selgitatakse välja, kas turvameetmed olid piisavad ja sportlasi piisavalt enne võistlusi võimalike ohtude eest hoiatati. Lahkamine peaks selgitama, kas Erkkil võis olla terviserike.

Firmaspordimängude korraldajate sõnul ei saanud nad kuidagi õnnetust ära hoida. "Me tegime kodutööd. Meil on tippkorraldajad, kes võistlusi professionaalselt organiseerivad. Me ei saa ennast süüdistada. Kui on kaebusi, siis lepime sellega, aga ma ei usu, et mingeid probleeme on."