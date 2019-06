OOTAMATU! NBA korvpallur lõpetas karjääri: olen Jehoova tunnistaja, alustan ülemaailmset misjonitööd 

"Tahaksin teid kõiki aastatepikkuse toetuse eest tänada. Aitäh, et austate mu otsust," ütles 31aastane ameeriklane, kes viimati esindas Indiana Pacersit ning mängis enne seda ka Sacramento Kingsi, Los Angeles Clippersi, Dallas Mavericksi ja New Orleans Hornetsi eest.

"Kuigi ma armastan endiselt korvpalli, tean, et on ka midagi tähtsamat. Minu pere ja minu usk. Olen Jehoova tunnistaja ning usk on minu on minu jaoks kõik. Saan vabatahtlikust tegevusest, teiste aitamisest ja ülemaailmsest misjonitööst palju rõõmu. Rõõmu, mida tunnen, ei saa võrrelda. See öeldud, olen otsustanud oma NBA karjääri lõpetada," lausus Collinson.