„Arstid lihtsalt sügasid kukalt ega mõistnud, kuidas ma elus püsisin.“

Aune oleks sealjuures peaaegu ilma jäänud ka oma paremast jalast, kuid see õnnestus arstidel siiski päästa. Tõsi, operatsioonide tõttu on see teisest jalast mõned sentimeetrid lühem. Lisaks pole norralasel enam ühte kopsu ning ta on ülakeha paremast poolest halvatud.