VIDEO | ŠOKK! Suareze penaltieksimus maksis suursoosik Uruguaile poolfinaalkoha 

Peruu koondise ründaja Paolo Guerrero sõnas, et kuigi inimesed arvasid, et neil pole lootustki, tõestati vastupidist. "Olen väga uhke. Olen sõnatu. Inimesed ütlesid, et Uruguai on favoriit, aga see ei tähenda midagi. Eriti Lõuna-Ameerikas."