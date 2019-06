Tennis ÕL WIMBLEDONIS | Kanepi nimekas treener: Kaia on elu parimas vormis. Kui ta suudab mängu nautida, tuleb ka tulemus Jarmo Jagomägi, Wimbledon , täna, 00:05 Jaga: M

LOOTUSRIKAS: Kaia Kanepi on võimeline Wimbledonis taas kaugele jõudma. ZUMA Press

„Ta on kerge, aga samas tugev. Usun, et ta on elu parimas vormis. Kui ta suudab väljakul olemist nautida, tuleb ka tulemus,“ ütles Kaia Kanepi (WTA 76.) serblasest treener Dušan Vemic paar päeva enne Wimbledoni suure slämmi tenniseturniiri.