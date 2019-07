Hyundai boss tiimi sõitjast: ta teeb rumalaid vigu, tulevik on 50/50 

Hyundai rallimeeskonna pealik Andrea Adamo näeb küll Huttuneni potensiaali, kuid tulevik Lõuna-Korea autotootja tiimis pole kindel. "Jari suudab hästi sõita, aga ta teeb ka olulistel hetkedel rumalaid vigu," lausus itaallane. "Tema tulevik Hyundaiga WRCs? Praegu on see 50/50. Usun, et teda nähakse tõusva tähena ja meil on uusi talente vaja."