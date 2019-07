TÄNA | Anett Kontaveit alustab Wimbledoni turniiri 

Esimeses ringis läheb eestlanna vastamisi Ameerika tennisisti Shelby Rogersiga (WTA 293.) . Kohtumine on 14. väljaku teiseks matšiks ja peaks algama kella 15 ajal. Esimene mäng algab kell 13.00, kui vastamisi lähevad Sofia Kenin ja Astra Sharma.

Anett on Rogersiga mänginud vaid korra, 2013. aastal. Toona pidi 26aastane ameeriklanna vastu võtma 1:6, 2:6 kaotuse. Kuigi praeguseks on Shelby langenud WTA edetabelis parematest kaugele, ei ole tegemist nõrga mängijaga. Vahepealse põlveoperatsiooni tõttu ei saanud ta tükk aega ühelgi turniiril osaleda, mistõttu tuli ka suur langus. Eelmise aasta alguses oli ta veel maailma 58. reket.

Mõlema tennisisti parim tulemus Wimbledonis on kolmandasse ringi jõudmine. Rogers sai sellega hakkama 2017. aastal. Kontaveit on osalenud kahel korral ning mõlemal korral jäi tema laeks kolmas ring.

Kaia Kanepi (WTA 73.) alustab turniiri homme. Tema vastaseks on 29aastane šveitslanna Stefanie Vögele (WTA 100.). Eestlannad on erinevatel tabelipooltel, mis tähendab, et enne finaali pole tenniseväljakul kohtumine võimalik.