Pep Guardiola hoiatab: Euroopa Superliiga võib klubijalgpalli tappa! 

Kuigi iga osalev klubi (k.a Manchester City) teeniks ühe hooajaga ligi 500 miljonit eurot, ei toeta valitseva Inglismaa meistri peatreener Pep Guardiola seda plaani. "Ma ei nõustu väga selle ideega. Keegi peaks mulle selgitama (miks see hea mõte on - toim)."

"Kui see juhtub, siis tapame liigad. Kui Barca ja Madrid lähevad ega mängi Espanyoli vastu, kes siis liigat vaatab? Hispaania liiga sureks," arvas Pep. "Inglismaal ollakse intelligentsed. Isegi neljanda divisjoni staadionid on täis. Inglismaa ei laseks kohalikul jalgpallil surra."

Guardiola on kolme aasta jooksul Manchester Cityga küll pigem edukas olnud, kuid mitte Meistrite liigas, kus pole kordagi poolfinaali jõutud. 48aastane hispaanlane on sellest hoolimata praeguse formaadi poolt. "Meistrite liiga pole igal pühapäeval ja see lisabki eripära. Kui mängud oleksid igal nädalal, kaoks selle võlu."

"Barcelona vs Espanyol on linna jaoks oluline ja mida enam on La Ligas Kataloonia meeskondi, seda parem. Kui me tapame kohalikud liigad, ei oleks keegi enam huvitatud võistkondadest, kel Euroopa liigasse kvalifitseerumiseks lootust pole," hoiatas Guardiola musta tuleviku eest.