Tabeliliider FC Flora täiendas ridu Norra kõrgliigaklubi eestlasest väravavahiga 

FC Flora väravavahtide treeneri Aiko Orgla sõnul on tegemist väga potentsiaalika väravavahiga. „Matvei on väga töökas ja sihikindel väravavaht, kelle tugevamateks külgedeks on plahvatuslik liikuvus ja hea reaktsioon. Tegemist on kindlasti tulevase A-koondise väravavahiga ning meie väravavahtide osakonda on ta väga tugev täiendus,“ sõnas Orgla.