TULE TAEVAS APPI! Hispaania vutitiim muutis oma nime Lamedaks Maaks 

"Jalgpall on selgelt kõige populaarsem spordiala maailmas ning luues lamedat maakera propageeriva klubi on kõige lihtsam meediapilti jõuda.

Ühtlasi on tegemist esimese meeskonnaga, kellel on selge kogukondlik eesmärk, kuid puudub konkreetne asukoht. Enamasti viitavad jalgpalliklubid riikidele või linnadele. Flat Earth FC (Lame Maa JK) on esimene klubi, kelle toetajaid ühendab ühine idee," vahendab Marca presidendi sõnu.