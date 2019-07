ÕL WIMBLEDONIS | Anett Kontaveit: trennides mängin elu parimat tennist, kuid enesekindlus on veidi kadunud 

"Esimeses setis mängisin mina korralikult, vastane ei saanud ennast käima. Ta eksis servil väga palju, sellepärast sett nii kiire ja ühepoolne oligi," sõnas Kontaveit matši järel Eesti ajakirjanikele.

Samal teemal Tennis LENDA PEALE! Kaia Kanepi ei pea homme Wimbledonis teiste järgi ootama "Teises setis tundsin, et ta saab järjest rohkem palli väljakule. Hakkasin seetõttu ise rohkem närveerima. Sain aru, et see mäng nii lihtsalt ära ei tule. Olin ise kogu seti vältel kuidagi kange."

Rasketel hetkedel tundus, et eestlanna võitles rohkem iseenda kui vastasega. "Olin enda peale pahane, et servi lihtsalt ära andsin. Mul on seda ennegi juhtunud, et energia kaob, muutun enda suhtes negatiivseks ja hakkan peas negatiivset monoloogi pidama," selgitas Kontaveit.

Ta jätkab: "Otsustavas setis võitlesin väga kõvasti ja see mängu minu poole tõigi. Teadsin kohe, et ma ei tohi endale rumalusi lubada. Murul on servi hoidmine väga tähtis. Üritasin oma pallingul igale servile keskenduda."

Enne Wimbledoni tulekut jäi Kontaveidil selja taha mitu ebaõnnestunud turniiri. Kuidas raske võit esimeses ringis edasist võistluste käiku mõjutada võib?

"Ma ei usu, et 6:0,6:0 võit samasuguse mänguga nagu esimeses setis oleks mulle kasuks tulnud. Pigem sain otsustavas setis kõvasti võidelda ja suutsin tugev olla," arvas Kontaveit.

Ta tunnistab, et viimaste kuude ebaõnnestumised on tingitud erinevatest põhjustest: "Midagi konkreetset pole. Kahju, et ma inimesi muretsema panen, aga midagi väga hullu lahti pole. Mul oli hea momentum, aga Madridis lasin ise hea võimaluse käest. Läksin enda sees liiga negatiivseks."