Jalgpall FOTO | Hiljuti südamerabanduse üle elanud Iker Casillas on tagasi treeningutel Ohtuleht.ee , täna, 20:40

Iker Casillas. Reuters/Scanpix

Kui suurem osa maailma meediast eeldas, et maikuu esimesel päeval FC Porto treeningul südameinfarkti saanud Hispaania väravavaht Iker Casillase (38) suured mängud on mängitud, siis tundub, et nii ikkagi ei pruugi minna.