Jüri Vips: nagu F1s öeldakse, olen best of the rest 

„Mis ta ikka ütles. Oli rahul, et enda juuniorsõitja võitis põhimõtteliselt Red Bulli koduetapi. Helmuti kodu on ringrajast tunnise sõidu kaugusel. Tavaliselt ta ei näita oma rõõmu välja, aga seal tundus esimest korda, et ta reaalselt naeratas ka,“ kirjeldab Vips möödunud laupäeva pärastlõunat ehk hetki pärast hooaja esimest sõiduvõitu. „Ta üritab meelega hirmus olla, aga nägin lõpuks naeratuse ära. Kõik on positiivne.“