Eestis korraldati ajalooliselt vinge turniir, kuid võidu napsasid ikkagi lätlased 

1995. aastal Leedust alguse saanud turniiri idee on kokku tuua erinevate võistkondade trummilööjad, lipulehvitajad ja kaasaelajad, et kõik saaks omavahel sportlikus õhkkonnas sõbruneda. „Sel aastal põrgatas palli umbes 150 inimest Kaunasest, Vilniusest, Šiauliaist, Radviliskisest, Riiast ja Tallinnast ning esmakordselt võistkonnad Tartust, Pärnust ja Raplast,“ ütles turniiri peakorraldaja ja BC Kalev/Cramo fännklubi eestvedaja Tõnu Schmidt.

„Võita tahaksid ju kõik, kuid nagu spordis tavaks, siis võidab ainult üks. Sel aastal said üllatusvõidu Riia Baronsi fännid, kes alistasid kolme lisaajaga lõppenud finaalis oma Kaunase kolleegid. Baronsi fännid tulid meistriteks teist korda, nii Vilniuse Rytase kui ka Kaunase Žalgirise fännid on seitsme tiitli peal,“ rääkis Schmidt. Eesti klubidest läks kõige paremini Raplal, kes saavutas kümnenda koha, Kalev/Cramo fännid jäid pärast mitut nappi kaotust 12. kohale. Tartu võitis viimase koha mängus Pärnut.

„Naljaga pooleks võib ju öelda, et leedukad sünnivad pall käes, kuid platsil nende vastu mängides nii tundubki. Et turniiri taset ühtlasena hoida, on keelatud kasutada iga riigi kolmes kõrgeimas liigas mängivaid pallureid,“ lisas Schmidt.