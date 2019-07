TÄNA | Mida suudab Kaia Kanepi kuulsa Wimbledoni turniiri avaringis? 

Naised on seni omavahel mänginud kaks korda: 2011. aastal sai Kanepi 6:2, 6:4 võidu, 2013. aastal jäi numbritega 7:6(6), 3:6, 8:6 peale Vögele.

29aastane šveitslanna alustas profikarjääri 2006. aastal ja on tänaseks teeninud 2,3 miljonit dollarit auhinnaraha. 2013. aastal tõusis ta maailma 42. numbriks, kuid seni on see ka tema kõrgeim koht.