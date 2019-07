Raskes seisus Latvala: tahaksin WRCs jätkata, aga selleks peab ülejäänud aasta õnnestuma 

"See hooaeg on halb olnud," tunnistas Tänaku tiimikaaslane. "Olen kehvalt sõitnud, aga meil on ka tehnilisi probleeme olnud. Ma väga loodan, et ülejäänud hooaeg läheb paremini. Suvepuhkus teeb mind kindlasti õnnelikuks. Olen saanud puhata ja akusid laadida," lausus 34aastane soomlane.

"Eelmisel aastal oli hooaja algus isegi hullem. Praegu on kiirus parem olnud, aga tulemused mitte. Eelmisel aastal pöördus hooaeg pärast Jyväskylät paremuse poole ja nüüd on eesmärgiks sama asja korrata," ütles Latvala, kelle jätkamine Toyotas ripub juuksekarva otsas.

"Ma tahan kindlasti WRCs jätkata, aga kõik sõltub sellest, kui hästi ülejäänud hooaeg läheb. See on fakt," lausus kogenud rallimees. Ta pani omale Soome ralliks ka kindla eesmärgi, milleks on poodiumile jõudmine. Eestlasest meeskonnakaaslase võitmine on aga peaaegu võimatu. "Hetkel sõidab Ott Tänak nii kiiresti, et tema alistamiseks peab kõik õnnestuma."