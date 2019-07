Lesbi, kes protestib jalgpalli abil 

See pole sõnakõlks. Käimasoleval MMil vihastas ta välja riigi presidendi Donald Trumpi, kui teatas, et ei kavatse turniirivõidu korral mitte mingil juhul „kuradi Valgesse Majja“ minna.

Riigipea vastas Twitteris, et Rapinoe peaks esmalt karika võitma ja alles seejärel jutustama. Pisut hiljem teatas Trump, et kutsub koondise Valgesse Majja turniiri lõpptulemusest hoolimata.

„Ma pole ise politseivägivalda ega rassismi kogenud, aga on oluline teadvustada, et need on päriselt juhtuvad asjad. Kõike polegi vaja ise kogeda, et mõista, toetada ja ohvrite sõnu uskuda,“ sõnab Rapinoe.