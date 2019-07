IMETLUSVÄÄRNE NIMEKIRI! Vaata millised staarid on Juventusega viimase kümne aasta jooksul tasuta liitunud 

Comani tuba on küll karikatest pungil, kuid prantslane pole alati kuulunud meeskonna põhitegijate hulka. Kuigi keegi pole kahelnud tema andekuses, on ääreründaja mänguaeg enamikes klubides olnud nigel. Nii ka Juventuses. 2015. aastal läks ta Müncheni Bayernisse laenule ning 2017. aastal vormistati püsiv üleminek, mille pealt itaalllased vähemalt 20 miljonit eurot teenisid.

Can lasi oma lepingul Liverpoolis lõpuni tiksuda ning sakslase korjas üles ei keegi muu kui Juventus, kus sakslane püsivat mänguaega on saanud, kuigi vigastused on aeg-ajalt mängupause tekitanud. Sellegipoolest on Can klassiga mängumees ja väärt poolkaitsja, kes võib meeskonda aidata.