Esimene ost 517 päeva järel! Tottenham kulutas prantslase peale rekordsumma 

"Mul on väga hea meel nii suure klubiga leping sõlmida," sõnas alates seitsmendast eluaastast Leedsis mänginud noor talent. Möödunud hooaeg oli minu jaoks täiskasvanute seas esimene, seega ma ei eeldanud, et saan mängida nii palju. See oli aga hea professionaalse jalgpalliga harjumiseks," ütles Clarke Tottenhami kodulehele.