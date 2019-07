ÕL WIMBLEDONIS | Tšempionihingega Kaia Kanepi tõestas taas oma väärtust 

„Kui Kaia jääb endale kindlaks, on kõik hästi. Ta teab, mida teha tuleb. Mõnda tennisisti võivad emotsioonid liialt tagasi hoida ja nad ei suuda palli piisavalt tugevalt lüüa. Kaia on suurepärane sportlane – kui ta endasse usub ja hoo üles saab, on teda väga raske takistada,“ tunnustas Vemic.

„Hea, et Kaia sai päeva esimese kohtumise. See tähendab, et tal on täna suurem osa päevast ja homme terve päev taastumiseks. Võib-olla teeme homme kerge tennise. Ta pole enam 20aastane, keha eest tuleb korralikult hoolt kanda,“ selgitas Vemic. „Usun, et Indrek Tustitil on käed tööd täis.“