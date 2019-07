ÕL WIMBLEDONIS | Šokeeriva võidu saanud 15aastane tennisesensatsioon tahab kogu turniiri kinni panna!  

„Loomulikult olen ma šokis,“ ütles Gauff kohtumisejärgsel pressikonverentsil. „Ma poleks iialgi uskunud, et nii läheb. Loos tõi mulle võimalikest parima vastase. Olen üliõnnelik, et suutsin võita.“

Õed Williamsid on olnud noore tennisetähe suured eeskujud, lisaks on tema mängustiili võrreldud Venuse omaga. Nõnda ei salanudki Gauff, et tundis matši eel aukartust: „Nägin Venust enne mängu ja mul polnud julgust talle midagi öelda.“