UUS DOPINGUSAAGA! Ligi 300 Venemaa sportlase vastu on tugevaid tõendeid 

Venemaa oli aasta alguses sunnitud WADA-le üle andma proovid ja failid Moskva laborist, et uuesti võistelda. Viimaste kuude jooksul on WADA uurinud 2262 proovi. Lisauuringutega võeti vaatluse alla veel 578 proovi.

"Oleme taas jõudnud lähemale petturite karistamisele," sõnas Günter Younger, kes juhib Saksamaal WADA uuringuid. "See on suur samm puhta spordi ja sportlaste poole üle terve maailma, ent palju on veel teha"