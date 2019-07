VIDEO ja GALERII | Ametlik! Eesti jalgpallikoondist juhendab valiksarja lõpuni Karel Voolaid

„Et Karel viibis eelmise pressikonvernetsi järel Itaalias noorte EM-finaalturniiril ja tuli tagasi alles nädala lõpul, siis suhtlesime Kareliga esimest korda üle-eelmisel pühapäeval,“ selgitas alaliidu president Aivar Pohlak.

Pohlak kinnitas, et Voolaid oli kandidaat number üks. „Ta on uue põlvkonna treenerite juhtiv treener. Ta on kasvanud treeneriks iseseisvaks Eestis. Tema kogemused mängija ja treenerina on teistsugused kui varasematel põlvkondadel,“ jätkas Pohlak.

Abitreenerite nimedest avaldati täna vaid üks, sest teistega pole veel lepingul allkirju. „Ta on oma treenerite tiimiga vestelnud. Praegu saan välja öelda, et väravavahtide treenerina jätkab Mart Poom. Teistega pole veel lõplikke kokkuleppeid sõlmitud.“

Voolaid kinnitas, et on uueks väljakutseks valmis. „Uus ja huvitav olukord, mis on täis uusi väljakutseid. Kaasneb tugev ja sportlikult auväärt positsioon. Selle nimel töötavad kõik Eesti treenerid, ükskõik millisel alal. Ajastus on minu jaoks õige. Olen treenerina piisavalt vana, aga inimesena noor. Peale seda, kui Aivar helistas ja ettepaneku tegi, oli aega mõelda. Kui Pärnus maha istusime, sai asi selgeks. Mul on olnud aega sügavuti sel teemal mõelda ja tegutseda. Järjest rohkem on kasvanud tunne ja usk, et saan selle asjaga hakkama,“ ütles uus juhendaja.

Homme 42. sünnipäeva tähistav Voolaid on treenerina töötanud üle 20 aasta ja saanud palju erinevaid kogemusi nii klubi kui ka koondise tasandil.

Viimase 19 aasta jooksul on ta pea- või abitreenerina olnud seotud kõigi noormeeste järelkasvukoondistega, töötanud Nõmme Kalju FC peatreenerina, FC Floras nii Arno Pijpersi kui ka Pasi Rautiaineni abitreenerina ja duubelvõistkonna peatreenerina ning Soome kõrgliigas Turu Palloseura abitreenerina. Noortetreenerina on Voolaid ametis olnud Tartu FC Santoses ja FC Floras.