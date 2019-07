Võistluskeelust vabanev Nurmagomedov vihjas karjääri lõpetamisele 

Kuigi praegu ihkab vabavõitleja hing jätkuvalt puuri tagasi, ei pruugi see enam kaua nii kesta. "Ma pole enam oma karjääri alguses ning ma pole väga kaugel ka selle lõpust. Aga ilmselt tuleb mul veel mõned korrad lahingusse astuda. Tunnen, et minus on jätkuvalt see miski, mis sinna kutsub. Tahan parimatele võitlejatele vastu astuda," vahendab Ria Novosti mehe sõnu.