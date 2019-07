Hüüd elu järele lõppes silmapilkse surmaga 

Õnnetuspaiga lähistel viibinud Riley Collinsi sõnul lahutas Howelli tipust vaid mõned meetrid. "Ta hõikas lihtsalt ühel hetkel korraks "ei", mille peale me üles vaatasime. Ta ei karjunud kukkumisel, justkui oleks sellega leppinud. Surm pidi olema hetkeline, kuna ta kukkus vähemalt 25 meetrit. Ta oli tipust kõigest viie meetri kaugusel. See polnud tema süü, lihtsalt kivi, millest ta kinni hoidis, murdus lahti," sõnas Collins.

Austin Howell. Instagram | freesoloist

"Ronimine on minu jaoks teekond vabaduse suunas. Ilma turvaköieta ronimine on minu teadlik eluviis," on Howell, kellel diagnoositi teismeliseeas bipolaarne häire, öelnud.

"Turvaköieta ronimine ei ole hüüd surma järele, see on hüüd elu järele. See on parim teraapia, mida olen oma mõistuse rahustamiseks leidnud. Suudan kaljuseinal leitava kontrolli enda igapäevasesse ellu üle kanda. See on minu jaoks oluline, kuna minust ei saa kunagi meest, kes alistas depressiooni. Ma pean sellega hakkama saama terve oma elu."